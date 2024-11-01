Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali 6 Kasım'da başlıyor

        Karabük Üniversitesi'nde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'nin (Sağlıkfest) programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali 6 Kasım'da başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi'nde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'nin (Sağlıkfest) programı belli oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festival 6 Kasım saat 10.30'da Sağlıkfest açılış seremonisi ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde "Müzikle Terapi" konseriyle başlayacak.

        Festivale, akademik birimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve öğrenci kulüpleri stantlarıyla katılım sağlayacak.

        Sağlık bilimleri alanında sunumlar, atölye çalışmaları, seminerler, yarışmalar ve tiyatro gösterileriyle zenginleştirilen programda, ziyaretçiler uygulamalı etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

        Sağlıkfest'te, sağlıklı yaşam, spor ve rehabilitasyon, beslenme ile psikolojik farkındalık başlıkları altında atölye çalışmaları yer alacak.

        Festival, 7 Kasım saat 16.30'da 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Gözaltılar ve tutuklama var! 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Boşandılar
        Boşandılar
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı

        Benzer Haberler

        Karabük'te ev ve bahçesinden 1 kamyon çöp toplandı
        Karabük'te ev ve bahçesinden 1 kamyon çöp toplandı
        Karabük'te iş makinesinden düşen kişi öldü
        Karabük'te iş makinesinden düşen kişi öldü
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
        Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
        Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı
        Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı
        Karabük'te fener alayı düzenlendi
        Karabük'te fener alayı düzenlendi