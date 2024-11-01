Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali 6 Kasım'da başlıyor

Sağlıkfest'te, sağlıklı yaşam, spor ve rehabilitasyon, beslenme ile psikolojik farkındalık başlıkları altında atölye çalışmaları yer alacak.

Festivale, akademik birimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve öğrenci kulüpleri stantlarıyla katılım sağlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festival 6 Kasım saat 10.30'da Sağlıkfest açılış seremonisi ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde "Müzikle Terapi" konseriyle başlayacak.

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