Karabük Üniversitesi'nde düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali 6 Kasım'da başlıyor
Karabük Üniversitesi'nde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'nin (Sağlıkfest) programı belli oldu.
Karabük Üniversitesi'nde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'nin (Sağlıkfest) programı belli oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festival 6 Kasım saat 10.30'da Sağlıkfest açılış seremonisi ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde "Müzikle Terapi" konseriyle başlayacak.
Festivale, akademik birimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve öğrenci kulüpleri stantlarıyla katılım sağlayacak.
Sağlık bilimleri alanında sunumlar, atölye çalışmaları, seminerler, yarışmalar ve tiyatro gösterileriyle zenginleştirilen programda, ziyaretçiler uygulamalı etkinliklere katılma fırsatı bulacak.
Sağlıkfest'te, sağlıklı yaşam, spor ve rehabilitasyon, beslenme ile psikolojik farkındalık başlıkları altında atölye çalışmaları yer alacak.
Festival, 7 Kasım saat 16.30'da 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.
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