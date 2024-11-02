Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Emek Mahallesi Barış Manço Sokak'ta A.S.Ö. idaresindeki 78 ABM 351 plakalı otomobil, T.T. yönetimindeki 78 BY 189 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan T.T. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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