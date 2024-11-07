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        Karabük'te düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali sona erdi

        Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ödül töreni ile tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:36 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:36
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        Karabük'te düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali sona erdi
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        Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ödül töreni ile tamamlandı.

        15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki törende lise, ön lisans-lisans, lisansüstü ve serbest kategorilerindeki 8 yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, törenin ardından gazetecilere, Sağlıkfest'i Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Festivalin 2 gün sürdüğünü ve olağanüstü bir katılım olduğunu dile getiren Kırışık, bu anlamda çok verimli ve başarılı organizasyona imza attıklarını kaydetti.

        Kırışık, festival kapsamında 4 kategoride 8 yarışma başlığı açtıklarını anlatarak, "Bu başlıklarda çok güzel, çok başarılı üst düzey projeler geldi. Bu anlamda sağlık bilimleri alanındaki sorunların çözülmesinde, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinde oldukça önemli projelerin sahada ortaya konulduğunu görüyoruz." diye konuştu.

        Jüriler üyelerinin zorlandığına dikkati çeken Kırışık, "Birbirinden güzel projeler geldi. Bu projelerin hayata geçmesi için biz de bütün çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte hem projelerin hayata geçirilmesinde hem de Karabük Üniversitesi olarak ilk defa yaptığımız ülkemize, milletimize, devletimize çok faydalı, yararlı organizasyonları yapmaya, bilimde öncülük etmeye, bilimi toplumun, ticaretin, sanayinin her alanında geliştirmeye, genişleme alanları oluşturmaya ve uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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