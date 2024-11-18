Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

R.C.A. idaresindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil, 5000 Evler bağlantı köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki G.Ç. ve A.C. yaralandı.

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