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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:08
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        R.C.A. idaresindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil, 5000 Evler bağlantı köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki G.Ç. ve A.C. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları yerden itfaiye erlerince çıkarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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