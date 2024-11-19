Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 79 ABF 886 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda A.Ö. yönetimindeki 78 AZ 661 plakalı tırla çarpıştı.

        Bir süre sürüklenen otomobildeki Y.K. ve E.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Safranbolu ilçesindeki kazada ise devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        U.K. idaresindeki 07 E 6965 plakalı otomobil, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaza, otomobilde hasara neden oldu.

        - Karabük'te 2 otomobil yandı

        Karabük'te 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Sanayi Sitesi'ndeki bir kaporta dükkanının önünde park halindeki çekme belgeli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Otomobilin yakınındaki 78 AAR 339 plakalı aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

        Merkez 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde ise 78 AY 359 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor

        Benzer Haberler

        Dünya Turizm Örgütü iyileştirme programına alınan Yörük köyünün uluslararas...
        Dünya Turizm Örgütü iyileştirme programına alınan Yörük köyünün uluslararas...
        Karabük Üniversitesi ile KARDEMİR Enerji A.Ş. arasında işbirliği toplantısı...
        Karabük Üniversitesi ile KARDEMİR Enerji A.Ş. arasında işbirliği toplantısı...
        Otomobil istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
        Otomobil istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı
        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı
        Karabük'te sis
        Karabük'te sis
        Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı