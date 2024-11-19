Karabük'ten kısa kısa

Merkez 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde ise 78 AY 359 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Sanayi Sitesi'ndeki bir kaporta dükkanının önünde park halindeki çekme belgeli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaza, otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir süre sürüklenen otomobildeki Y.K. ve E.D. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.