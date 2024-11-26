Karabük'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen kişilerin yardımına ekipler koştu

Eskipazar ilçesine bağlı Deresoplan köyü Taşlık Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Sabri Lort'a ulaşan UMKE ekipleri de gerekli tıbbi müdahaleyi yaptıkları hastayı diyaliz merkezine nakletti.

Eflani Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara rağmen ulaştıkları Çukurören köyündeki diyaliz hastası 82 yaşındaki Alaattin Gözlemeci'yi tedavisi için evinden alarak Eflani Devlet Hastanesine götürdü.

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