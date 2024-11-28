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        Karabük'te tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 23:28 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:44
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        Karabük'te tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        E.A. idaresindeki 74 BT 553 plakalı otomobil, Safranbolu-Bartın kara yolunda M.Y. yönetimindeki 37 BA 818 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 35 metre sürüklendi.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kara yolunda bir süre aksayan trafik otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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