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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:50 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:12
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında kente gelen Sağlam ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

        Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Sağlam, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Valilik makamında Vali Yavuz ile görüşen Sağlam, Yavuz'dan Karabük'te yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

        - "İyi bir eğitim almanız hayati önem taşıyor"

        Daha sonra Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ziyaretinde POMEM Müdürü Abdulkadir Kazan ve diğer yetkililerden eğitim faaliyetleri ile polis adaylarının gelişim süreçlerine dair bilgi alan Sağlam, polis adaylarıyla bir araya geldi.

        Adaylara yönelik yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Sağlam, başarılı mücadelenin temelinde iyi bir eğitim olduğunu belirtti.

        Uyuşturucu, suç örgütleri ve terörle amansız bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Sağlam, "Sizler de bu görevde yer alacaksınız. Bu mücadelede başarılı olabilmek için iyi bir eğitim almanız hayati önem taşıyor. Bilgi eksikliği, bu süreçte aksaklıklar yaşanmasına neden olabilir. Mesleki ve hukuki eğitim, görevlerinizi doğru bir şekilde yerine getirmeniz için büyük önem taşımaktadır. Haklarınızı ve yetkilerinizi bilmek zorundasınız. Bu konuda eğitim süreçlerini daha iyi nasıl geliştirebileceğimiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Safranbolu Tarihi Çarşı ziyareti

        Safranbolu Tarihi Çarşı'yı da ziyaret eden Sağlam, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Yemeniciler Arastası, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa Camisi, Cinci Hanı, Demirciler ve Bakırcılar Arastası ile Kahve Müzesi'ni gezdi.

        Program sırasında tarihi ve kültürel dokunun korunması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sağlam, Safranbolu'nun kültürel ve mimari miras açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

        Vali Yavuz ise bölgenin turizm, mimari ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görülen UNESCO çilingiri Hüseyin Şahin Özdemir'i atölyesinde ziyaret eden Sağlam son olarak Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'na gitti. Burada Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı karşılama mangası tarafından karşılanan Sağlam daha sonra şeref defterini imzaladı.

        Vali Yavuz'un da eşlik ettiği ziyarette Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Sinan İbrahimoğlu ve yetkililerden eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sağlam temaslarının ardından kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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