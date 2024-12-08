Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri düzenledi.

Karabük 100. Yıl Mahallesi'ndeki pazar yerinde toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları açtı, Baas rejimini eleştiren sloganlar atıp tekbir getirdi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Katılımcılara tatlı, lokma ve şeker ikramı yapılan etkinlikte havai fişek de atıldı.

Suriye'yi birlikte imar edeceklerini belirten Bitar, "Türk halkının verdiği destekleri hiç unutmayacağız. İnşallah borcumuzu ödeyeceğiz. Allah razı olsun. Allah'a şükür Suriye'yi birlikte özgürleştirdik. Eğitimimiz bitince Suriye'ye döneceğiz. Ülkemizi inşa edeceğiz. Hiç kimse ülkesinden ayrılmak istemez. Eğitimizi tamamlayıp geri dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kutlamalara katılan 40 yaşındaki Erva Şeyh de özgür oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Beklemiyorduk. Çok şükür sonunda özgür olduk. Artık memlekete rahat rahat gidebiliriz." diye konuştu.

Sidra Abdullah (18) ise ülkeleri adına çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Hiç beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu. Tarif edilmez bir mutluluk." ifadesini kullandı.