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        AK Parti Karabük heyeti Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:28
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        AK Parti Karabük heyeti Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, heyet ilk olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Karabük'ün sağlık yatırımları ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Daha sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelen heyet, Karabük'te adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konuları ve projeleri ele aldı.

        Temaslar kapsamında Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ile gerçekleştirilen görüşmede, sağlık emekçilerinin hakları, çalışma koşulları ve sendikal işbirliğinin önemi vurgulandı.

        Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi ziyaretinde Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şubesi de hazır bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Salt, "Karabük'ümüzün ihtiyaçlarını ve projelerini hem bakanlarımıza hem de ilgili kurumlara ileterek çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara'daki temaslarımızın Karabük'e hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç da Karabük'ün kalkınması ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması adına yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

        Ziyaretlere, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz de eşlik etti.

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