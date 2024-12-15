Karabük'te asayiş

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki dolmuş duraklarında park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

100. Yıl Mahallesi 1044 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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