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        Karabük'te asayiş

        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:15
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        Karabük'te asayiş
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        100. Yıl Mahallesi 1044 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        - Park halindeki minibüs yandı

        Karabük'te minibüste çıkan yangın söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki dolmuş duraklarında park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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