Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza

Poker kağıtları ile masada bulunan toplam 2 bin 400 lira muhafaza altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kıraathanede yapılan kontrolde iş yeri sahibiyle 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.