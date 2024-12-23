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        Karabük'te kampçılar yanlarına gelen tilkiyi besledi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kamp yapan 2 kişi, yanlarına gelen tilkiye yiyecek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:19
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        Karabük'te kampçılar yanlarına gelen tilkiyi besledi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kamp yapan 2 kişi, yanlarına gelen tilkiye yiyecek verdi.

        1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kamp yapmaya giden Oğuzhan Çakır ve Bahadır Öztürk'ün yanına, ateş başında yemek yedikleri sırada tilki geldi.

        Hayvanın aç olduğunu anlayan iki arkadaş, hayvana yiyecek verdi. Tilki, beslendikten sonra bölgeden uzaklaştı.

        Tilkinin ateş başına gelip kampçıların elinden yiyecek yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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