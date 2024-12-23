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        Doğal ortamda beslenen "Eflani hindisi" yeni yıl öncesi pazardaki yerini aldı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:24
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        Doğal ortamda beslenen "Eflani hindisi" yeni yıl öncesi pazardaki yerini aldı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa sunuluyor.

        Yeni yıla girerken sofraları süslemesi için ilçenin köylerinde arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, pazarlardaki yerini aldı.

        Ağırlığı 3 ila 8 kilogram arasında değişen ve lezzetiyle bilinen "Eflani hindisi", vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

        Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, çiftçiler tarafından doğal ortamda beslenen Eflani hindisinin etinin lezzetiyle haklı üne sahip olduğunu belirterek, ilçede hindi üretiminin artması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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