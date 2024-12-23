Doğal ortamda beslenen "Eflani hindisi" yeni yıl öncesi pazardaki yerini aldı

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, çiftçiler tarafından doğal ortamda beslenen Eflani hindisinin etinin lezzetiyle haklı üne sahip olduğunu belirterek, ilçede hindi üretiminin artması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ağırlığı 3 ila 8 kilogram arasında değişen ve lezzetiyle bilinen "Eflani hindisi", vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Yeni yıla girerken sofraları süslemesi için ilçenin köylerinde arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, pazarlardaki yerini aldı.

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