        Karabük'te kar yağışı sürüyor

        Karabük'te kar yağışı sürüyor

        Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 28.12.2025 - 22:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:56
        Karabük'te kar yağışı sürüyor
        Kent merkezinde etkili olan yağışın ardından kar topu oynayan ve kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Safranbolu ilçesindeki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi yoğun kar yağışıyla birlikte kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

        Karabük-Bartın kara yolu üzerinde bulunan geçide gelenler, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

        Ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Öte yandan Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi'nde ateş yakılması ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye aracı kayarak yol kenarında mahsur kaldı.

        Kepçe yardımıyla araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

