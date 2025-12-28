Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

