Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
–Karabük Üniversitesinde (KBÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
–Karabük Üniversitesinde (KBÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının ertelendiğini bildirdi.
Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.