Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 112 köy yolunun 86'sı açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 112 köy yolundan 86'sı, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 112 köy yolunun 86'sı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 112 köy yolundan 86'sı, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dün itibarıyla 112 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

        Valilik koordinasyonunda yürütülen yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 26'ya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın en kısa sürede sağlanması amacıyla, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 29 iş makinesiyle sahada görev yaptığı vurgulandı.

        Çalışmaların özellikle acil sağlık, güvenlik ve temel ulaşım ihtiyaçları öncelenerek yürütüldüğü, Valilik takip ve koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından titizlikle sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, vatandaşların kış şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yapılan uyarılara riayet etmeleri, yayla ve yüksek kesimler ile zorunlu olmadıkça kapalı ve riskli yollara çıkmamaları kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi
        Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi
        Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu
        Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu
        Osmanlı'nın parmak izi Safranbolu kar manzaralarıyla mest etti Güneşin yüzü...
        Osmanlı'nın parmak izi Safranbolu kar manzaralarıyla mest etti Güneşin yüzü...
        Makas atan otomobil kazaya neden oldu 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenli...
        Makas atan otomobil kazaya neden oldu 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenli...
        Karabük'te 112 köy yolu ulaşıma kapandı Karabük Valiliği: "Zorunlu olmadıkç...
        Karabük'te 112 köy yolu ulaşıma kapandı Karabük Valiliği: "Zorunlu olmadıkç...
        Karabük'te gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı
        Karabük'te gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı