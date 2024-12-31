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        Eski Sağlık Bakanı Akdağ, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi

        Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:24
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        Eski Sağlık Bakanı Akdağ, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi
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        Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

        Valilik ziyaretinde Vali Mustafa Yavuz tarafından karşılanan Akdağ, Şeref Defteri'ni imzaladı. Yavuz ile makamında bir süre görüşen Akdağ, başta sağlık yatırımları olmak üzere kentte devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Ziyarette, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da yer aldı.

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış törenine de katılan Akdağ, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, "Liderlik ve Sistem Dönüşümü: Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı" konulu konferans verdi.

        Akdağ, Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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