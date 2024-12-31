Eski Sağlık Bakanı Akdağ, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

Valilik ziyaretinde Vali Mustafa Yavuz tarafından karşılanan Akdağ, Şeref Defteri'ni imzaladı. Yavuz ile makamında bir süre görüşen Akdağ, başta sağlık yatırımları olmak üzere kentte devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da yer aldı.