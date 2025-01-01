Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuşlu köyünde Halit D'ye ait park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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