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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:32
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        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çavuşlu köyünde Halit D'ye ait park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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