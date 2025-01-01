Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, unvan değişikliği sonrası akademik işleyiş ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, unvan değişikliği sonrası akademik işleyiş ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleriyle buluştu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri'nde görev yapan öğretim üyeleri, Safranbolu Tarihi Çarşı'daki Üniversite Evi'nde akademik işleyiş ve yapılabilecek yeni projeler üzerine değerlendirmeler yapmak amacıyla bir araya geldi.

        Toplantıda, bölümlerin akademik işleyişi değerlendirildi, eğitim programları ve geleceğe yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Yapay Zeka Çalışma Takımı tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgiler verildi, bu projelerin taşıdığı potansiyel üzerinde duruldu.

        Katılımcılar, üniversitenin mühendislik alanında daha da güçlenmesine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

        Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Çevik ve Doç. Dr. Mustafa Gökdağ ile bölümlerin öğretim üyeleri katıldı.

        - Safranbolu'da dönem sonu kültür sanat değerlendirme toplantısı

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın katılımıyla, Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde "Dönem Sonu Kültür ve Sanat Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, bu tür etkinliklerin üniversitenin akademik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, üniversite ve yerel yönetimlerin işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

        Etkinlikte, bilim, kültür ve sanat alanında yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya, Rektör danışmanları öğretim görevlisi Mesut Doğan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Kurt, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saitbek Boltabayev, öğretim görevlisi İbrahim Soytürk, Sesli Düşünme Kulübü üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?

        Benzer Haberler

        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        Karabük'te yeni yıla coşkulu karşılama
        Karabük'te yeni yıla coşkulu karşılama
        Karabük, Kocaeli, Bartın ve Düzce'de yılbaşı denetimleri yapıldı
        Karabük, Kocaeli, Bartın ve Düzce'de yılbaşı denetimleri yapıldı
        Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı
        Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı
        AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz atandı
        AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz atandı
        Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile hasta kurt tedaviye alındı
        Karabük'te yaralı 2 kızıl şahin ile hasta kurt tedaviye alındı