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        Karabük'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:52
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        Karabük'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yavuz, gazeteciliğin önemli bir kamu görevi olduğunu söyledi.

        Gazetecilerin toplumu bilgilendirmekle kalmayıp fedakarca görev yaparak demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Yavuz, gazeteciliğin, her koşulda ve zor şartlar altında haber peşinden koşulan özverili bir meslek grubu olduğunu vurguladı.

        Yavuz, "İyi günde, kötü günde, savaşta ve afette hep halkımızın hizmetinde oldunuz. Karabük'te göreve başladığımız günden itibaren şahit olduğumuz gibi yaşanan her olay karşısında sizlerin sahada hızla haberin peşinden koştuğunuzu görüyoruz. Bu süreçte daima halkın hizmetindeyiz anlayışını, meslek ilkeleri çerçevesinde başarıyla temsil ediyorsunuz." diye konuştu.

        - Milletvekili Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkını temin ettiğini belirtti.

        Büyük fedakarlık ve özveriyle görevlerini yerine getiren gazetecilerin, toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak önemli kamu hizmeti sunduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri, basın mesleğinin toplum için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır; 'Halkın doğru haber alma hakkını gözeterek tarafsız, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız, demokrasimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.'

        Kamuoyunu bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme sorumluluğu taşıyan gazeteciler, gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma hakkını koruma gayretinde. Onların emeği, toplumun demokratik bilincini güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu vesileyle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlukların en aza inmesi için büyük gayretle çalıştığımızı bilmelerini istiyorum. Tarafsızlık, dürüstlük ve etik değerlere bağlı kalarak görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Kaleminiz her zaman güçlü, vicdanınız rehberiniz olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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