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        Başsavcı Akman'dan dükkanı soyulan kuyumcuya "geçmiş olsun" ziyareti

        Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, silahlı şüpheliler tarafından dükkanı soyulan kuyumcuyu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:07
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        Başsavcı Akman'dan dükkanı soyulan kuyumcuya "geçmiş olsun" ziyareti
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        Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, silahlı şüpheliler tarafından dükkanı soyulan kuyumcuyu ziyaret etti.

        Başsavcı Akman, Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 10 Ocak'ta hırsızlık yapılan iş yeri sahibi Adem Güldemir ile görüştü.

        İş yerinde kamera kayıtlarını tekrar inceleyen Akman, geçmiş olsun dileğini ilettiği Güldemir'e, suçluların cezalandırılacağını, suç ve suçlulara mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinini ifade etti.

        Ziyarette, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz da yer aldı.

        - Olay

        10 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli silahlı şüpheliler, 3 çalışanı etkisiz hale getirip, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı.

        Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

        Kaçan 3 şüpheli ile onlara gözcülük yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınmış, zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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