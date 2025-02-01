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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 08:55 Güncelleme: 01.02.2025 - 08:58
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alpaslan Caddesi'nde seyreden F.Ö. idaresindeki 78 AAP 764 plakalı otomobil ile Karabük Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne giriş yapmak isteyen C.N.K. idaresindeki 06 KA 4190 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü C.N.K. ile yanındaki D.M.O. hafif yaralandı.

        Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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