Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alpaslan Caddesi'nde seyreden F.Ö. idaresindeki 78 AAP 764 plakalı otomobil ile Karabük Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne giriş yapmak isteyen C.N.K. idaresindeki 06 KA 4190 plakalı otomobil çarpıştı.

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