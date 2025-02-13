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        Karabük'te uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

        Karabük'te uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:21
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        Karabük'te uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Karabük'te uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.

        Bir şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 0,69 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 1328 fişek ele geçirildi.

        Kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu gerekçesiyle 30 bin 485 lira idari para cezası verilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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