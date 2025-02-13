Karabük'te uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu gerekçesiyle 30 bin 485 lira idari para cezası verilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 0,69 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 1328 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.

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