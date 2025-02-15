Karabük'te polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Karabük'te polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

100. Yıl Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürerek bölgeden uzaklaştı.

Aracıyla Yenice yönüne kaçan sürücünün yakalanması için ilçe genelinde jandarma ile tertibat alındı.

Jandarma ekipleri, plakasının 34 KFC 314 olduğu saptanan otomobilin Yortan beldesi yönüne geçtiğini ve 78 ABU 243 plakalı hafif ticari araçla hareket ettiğini belirledi.

Ekiplerin kovalaması sonucu iki araç da belde merkezinde durduruldu.

Otomobili kullanan Ş.E. (17) ve yanındaki Y.D. (17) ile hafif ticari araç sürücüsü N.A.C. (21) ve yanındaki M.M.K'nin (21) üstleri ile araçlarda yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadı.

"Genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan otomobil sürücüsü Ş.E'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 58 bin lira idari para cezası kesildi, araç trafikten menedildi.

Ş.E'nin sürücü belgesi bulunmadığı için uygulama yapan ekiplerden kaçtıklarını beyan ettiği öğrenildi.