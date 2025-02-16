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        Karabük'te oynanan amatör lig maçında bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı

        Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:10
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        Karabük'te oynanan amatör lig maçında bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı
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        Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı.

        Yortan Futbol Sahası'nda oynanan maçta Yortanspor, sahasında ağırladığı Eskipazar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

        Maçın ardından ev sahibi takımın taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler koltukları kırarak sahaya fırlattı.

        İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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