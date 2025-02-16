Karabük'te oynanan amatör lig maçında bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı
Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı.
Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı.
Yortan Futbol Sahası'nda oynanan maçta Yortanspor, sahasında ağırladığı Eskipazar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından ev sahibi takımın taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler koltukları kırarak sahaya fırlattı.
İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi.
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