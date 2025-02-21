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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Akdeniz Üniversitesi arasında "Sosyalfest Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:18
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Akdeniz Üniversitesi arasında "Sosyalfest Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyalfest 2025 hazırlıkları kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkisini artırmaya yönelik projeler ve akademik işbirlikleri değerlendirildi.

        Bu kapsamda Kırışık ve Özkan "Sosyalfest Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

        - KBÜ Rektörü Kırışık, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Ekercin ile bir araya geldi

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, iki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel işbirlikleri değerlendirildi.

        Görüşmede Kırışık, Türkiye'nin milli sosyal ve sağlık bilimleri hamlesine katkı sunmak ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen Sosyalfest 2025 hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretin sonunda iki rektör, üniversiteler arasında güçlü işbirliği geliştirme yönündeki ortak arzularını dile getirerek, karşılıklı başarı temennisinde bulundu.

        - Safranbolu'da tapu teslim töreni yapıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Barış Mahallesi ile Karıt ve Bostanbükü köylerinin imar uygulaması tapu teslim töreni düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende tapular sahiplerine teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, sürecin şeffaf ve katılımcı anlayışla yürütüldüğünü belirtti.

        Vatandaşların mağduriyetini gidermek için çaba sarf ettiklerini aktaran Köse, "Bugün yıllardır beklenen tapuların hak sahiplerine teslim edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Süreci CHP, AK Parti, MHP'li meclis üyelerimizin tamamıyla birlikte çalıştık, birlikte karar verdik, herkesin düşüncesine ve fikrine de saygı duyduk." ifadelerini kullandı.

        - Safranbolu'da ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeye ait Barış Sosyal Tesisleri'nde ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 150 kişilik iftar verileceğini bildirdi.

        Köse, gazetecilere, belediyeye ait Barış Sosyal Tesisleri'nde iftar uygulaması yapacaklarını söyledi.

        İlk iftar gününü örnek olmak adına kendisinin aldığını belirten Köse, "Sonrasında meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız, iş insanlarımız sağ olsunlar 150 kişilik iftar yemeğini sosyal tesisimizde verecekler. Başvurularımız devam ediyor. Bu yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız varsa belediyeye başvurabilirler." dedi.

        Köse, aceze yemeği kapsamında 200 kişiye hem iftar hem de sahur olmak üzere iki öğün yemeklerini evlerine götüreceklerini aktararak, "Ramazan ayının tüm vatandaşlarımız için birlik, dayanışma ruhu, sağlık ve bereketle geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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