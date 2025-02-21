Karabük'te 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeden alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği kaydedildi.

Kanuni Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri, öğle arasında öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezindeki bir restoranda tavuk döner yedi. Öğrencilerden 6'sı bir süre sonra rahatsızlandı.

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