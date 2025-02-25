Karabük'te kursiyerler resim sergisi düzenledi
Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler tarafından resim sergisi düzenlendi.
Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler tarafından resim sergisi düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen resim kursuna katılan kursiyerler, eğitim sürecinin ardından eserlerini sergiledi.
Şirinevler Ticaret Merkezi'nde açılan sergi, sanatseverlerden ilgi gördü. Kursiyerlerin farklı tekniklerle hazırladığı tablolar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışına Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz da katıldı.
Resim kursları, sanata ilgi duyan vatandaşlara yeteneklerini geliştirme imkanı sunuyor. Kursiyerler, uzman eğitmen Aynur Barçın eşliğinde, temel ve ileri seviye teknikleri öğrenerek uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.