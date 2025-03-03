Karabük'ten kısa kısa

Karabük İHH'nın geçen yıl ramazan ayında 1 milyon 674 bin lira değerinde yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı bildirildi.

Karabük İHH'den yapılan açıklamaya göre, 2024 ramazan ayında gerçekleştirilen yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH İl Başkanı İbrahim Şentürk, geçen yıl toplam 1 milyon 674 bin lira değerinde yardım toplandığını, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Şentürk, geçen ramazan ayında büyük dayanışma örneği sergilediklerini dile getirerek, "Toplamda 460 bin lira değerinde 450 kumanya kolisi dağıttık ve 108 bin lira değerinde 155 bayramlık çek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 386 bin lira tutarında zekat ve fitre yardımlarını da hayırseverlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Ramazan ayında özellikle çocuklarımızı unutmadık ve 120 bin lira değerinde yetim bursları dağıttık. Filistin için 500 bin liralık acil yardım çalışmaları gerçekleştirdik ve 100 bin lirayı Özgürlük Filosu'na gönderdik. Bu çalışmaların hepsi, halkımızın duyarlı ve yardımsever yaklaşımıyla mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ramazan hedeflerinin daha büyük olduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"2025 Ramazan için hazırlıklarımıza başladık ve hedeflerimiz çok daha büyük. Yardımsever vatandaşlarımızı, bu yıl da iyilik yarışına katılmaya, daha büyük bir katkı sağlamaya davet ediyorum. Hep birlikte daha fazla insana umut olma yolunda el birliğiyle çalışacağız. Ramazan ayında yapılan her yardım, bir insanın yüzünü güldürmek ve hayatına dokunmak demektir. Biz de Karabük İHH olarak, bu kutlu ayda daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Karabük Belediyesinden, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek

Karabük Belediyesi, ramazan ayının başlamasıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre aşevi, her gün sıcak yemek hizmeti sunarken, temel gıda maddelerinden oluşan kumanya paketleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Aşevinde hazırlanan yemekler, ekipler tarafından belirlenen adreslere götürülerek vatandaşlara teslim ediliyor.