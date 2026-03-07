Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, sahurda öğrencilerle buluştu

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, sahurda öğrencilerle buluştu

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci evinde gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Salt, talep ve önerilerini dinledi.

        Sahur hazırlıkları sırasında mutfağa giren Salt, gençlere yemek yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, onların görüş ve fikirlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

        Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu aktaran Salt, onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Karabük'te 350 öğrenci ramazan etkinliğinde buluştu
        Karabük'te 350 öğrenci ramazan etkinliğinde buluştu
        BBP Genel Başkanı Destici, Karabük'te konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Karabük'te konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici: "Trump ve Netenyahu gibi liderler dünya tarihind...
        BBP Genel Başkanı Destici: "Trump ve Netenyahu gibi liderler dünya tarihind...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
        TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ'de yapıldı
        TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ'de yapıldı