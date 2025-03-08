Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen açıklamaya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ile vatandaşlar katıldı.

Uluçay, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruluşunun ilk günden bu güne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bunlardan bahsetti.

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil dağıtılmasıyla program sona erdi.

- Karabük'te "Dünya Kadın Hakları Söyleşisi" gerçekleştirildi

Karabük'te Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük Temsilciliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Dünya Kadın Hakları Söyleşisi" düzenlendi.

KADEM İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, söyleşide, kadınların farklı coğrafyalarda karşılaştığı toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasi zorluklar, ayrımcılık ve şiddetle mücadele konuları uluslararası öğrencilerin perspektifinden ele alındı.

Kadının her yerde mücadelenin ve emeğin adı olduğu vurgulanarak programa, katkı sağlayanlara teşekkür edildi.