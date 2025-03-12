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        Karabük'teki kavga cep telefonu kamerasınca görüntülendi

        Karabük'te iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:03
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        Karabük'teki kavga cep telefonu kamerasınca görüntülendi
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        Karabük'te iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kayıtlarda, tarafların birbirine saldırması, bir kişinin eline tabanca alması ve vatandaşların kavgayı ayırma çabası yer aldı.

        Ayrıca kavganın bir tarafının orak ve bijon anahtarıyla polis merkezine geldiği, diğer taraftaki kişilere saldırmaya çalıştığı ve ekiplerce iki grubun ayrıldığı öğrenildi.

        Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı, 1 kişiye ise polise mukavemetten işlem yapıldı, tabanca muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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