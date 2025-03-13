Karabük'te alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 59 FA 063 plakalı otomobil, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mevkisinde kontrolden çıkarak kot farkı bulunan Kılıçarslan Caddesi'ne düştü. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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