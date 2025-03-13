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        Karabük'te alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:51
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        Karabük'te alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 59 FA 063 plakalı otomobil, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mevkisinde kontrolden çıkarak kot farkı bulunan Kılıçarslan Caddesi'ne düştü. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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