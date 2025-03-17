Karabük'te ormanda bitkin düşen kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler

Karabük'te, ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdi.

Merkeze bağlı Yukarı Kızılcaören köyü ile Karabük Üniversitesi arasındaki ormanda yürüyüş yapan Karabük Doğa Yürüyüşü Grubu üyeleri, yol kenarında bitkin düşen kaplumbağayı fark etti. Doğaseverler, pet şişenin kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirdi.

Suyu içince kendine gelen ve üzerine su dökülerek serinlemesi sağlanan kaplumbağa daha sonra yoldan ayrıldı.

Kaplumbağanın doğaseverlerin elindeki kapaktan su içmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Videoda konuşan grup lideri Gazanfer Erbay, grup olarak çevrelerindeki canlıları da düşündüklerini söyledi.

Erbay, "Bayağı da içti. Su kaynağı bulması bayağı zor. Buralar da bayağı kurak, etrafta su da yok. Hayvancağız uzun süredir su içmemiştir. Belki bizi Rabbim buraya gönderdi, bu hayvanın nasibi varsa diye." ifadelerini kullandı.