Karabük'te uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, F.E'nin üst aramasında 10 sentetik ecza, uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen Y.D'nin üst aramasında ise 75 sentetik ecza ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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