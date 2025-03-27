Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in imzaladığı protokolle Karabük'te Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi desteğinden faydalanacak çiftlere Karabük Belediyesi tarafından düğün salonu ücretsiz tahsis edilecek.

Başkan Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Evlenecek çiftlere düğün salonunun ücretsiz sunulacağını belirten Çetinkaya, güçlü aile yapısının, güçlü toplumun temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' vizyonu doğrultusunda, gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu protokolü hayata geçirdik. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz destekle genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

- Devlet Demiryolları Parkı açıldı

Karabük'te Devlet Demiryolları Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde yer alan ve uzun süredir kullanılmayan bölge, Karabük Belediyesi tarafından düzenlenerek vatandaşların kullanımına açıldı. 1200 metrekarelik parkta, 550 metrekarelik çim alanı bulunuyor. Parkta 500'ün üzerinde farklı bitki çeşidi, 9 pergole, amfi tiyatro oturma alanı, açık alan ahşap oturma grupları, şelaleli süs havuzu da yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Bayır Mahallemizde yıllardır kaderine terk edilmiş bir alanı, şehrimizin dinlenme ve nefes alma noktalarından biri haline getirdik. Devlet Demiryolları Parkı sadece yeşil alan değil, aynı zamanda çocuklarımızın oynayabileceği, gençlerimizin vakit geçirebileceği, ailelerimizin huzur içinde dinlenebileceği sosyal yaşam alanı. Karabük'te her karış toprağı halkımız için değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. - Safranbolu'da itfaiye geçişleri için sokaklar açıldı Safranbolu Belediyesi, Tarihi Safranbolu Projesi kapsamında Tarihi Çarşı'daki dar sokaklarda itfaiye araçlarının geçişini engelleyen unsurların kaldırılması yönünde aldığı kararı uygulamaya koydu.