Karabük'te trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki polis memuru yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki polis memuru yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Eren Yılmaz (26) idaresindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, Hamzalar-Kabarmut grup yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki M.S. (30) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Eren Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.