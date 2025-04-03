Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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