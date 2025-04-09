Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı
        ABONE OL

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

        "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, her dönem yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri ağırlıyor.

        Osmanlı Dönemi'nden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla ön plana çıkan Safranbolu'daki genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde bayram yoğunluğu yaşandı.

        - "Safranbolu bizim göz bebeğimiz"

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere, Karabük'te bayram tatilinin hareketli geçtiğini söyledi.

        Bayram öncesinde Valilik koordinasyonunda tedbirleri planlayarak uygulamaya koyduklarını belirten Yavuz, emniyet ve jandarmadan toplam 995 personelin bayram tatili boyunca sahada görev aldığını bildirdi.

        Yavuz, çalışmaları koordinasyon içerisinde yürüttüklerini, vatandaşların huzuru ve güvenliği için 24 saat görev yapıldığını anlatarak, "9 günlük tatil süresinde Karabük sınırlarımız içerisinden giriş ve çıkış yapan araç sayısı 1 milyon 718 bin 845'tir. Bu araçlardan 208 bin 160'ının Safranbolu'muza giriş yaptığını görmekteyiz. Safranbolu'ya giriş yapan bu araçlarımızla dışarıdan yaklaşık 416 bin 312 kişinin Safranbolu'muzu ziyaret ettiğini görüyoruz." dedi.

        Tatil süresinde il genelindeki otel ve pansiyonlarda doluluğun yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu aktaran Yavuz, "İl genelinde toplam 3 bin 957 yatak kapasitesine sahibiz. İl genelinde toplam konaklama sayısına baktığımızda 9 günlük sürede 20 bin 540 vatandaşımızın Karabük sınırlarındaki konaklama tesislerinde konakladıklarını görmekteyiz." diye konuştu.

        Yavuz, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Safranbolu bizim göz bebeğimiz. Tarihiyle, mimarisiyle, kültürüyle, doğasıyla gerçekten sadece ilimizin değil aynı zamanda ülkemizin de göz bebeklerinden, tatil merkezlerinden biri. Safranbolu'da konaklama sayısının yaklaşık 16 bin 285 olduğunu görmekteyiz. 9 günlük tatil süresinde il genelinde 151 tur otobüsünün turist getirdiğini görüyoruz. Seyahat acenteleri marifetiyle tatil süresinde 6 bin 800 kişinin Karabük'ümüzü ziyaret ettiğini görmekteyiz. İlimiz, doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle hem bölgemizin hem de ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri. Bu turizm destinasyonlarındaki müze ve ören yerlerimizi 37 bin 244 kişinin ziyaret ettiğini görmekteyiz."

        - "Bayramda Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı"

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu da ilçede 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

        Dolu dolu geçen tatili geride bıraktıklarını belirten Urgancıoğlu, "Bilhassa bayram günlerinde otellerimizde doluluk yüzde 100'dü. Günübirlik ziyaretçiler ve bayram için memleketlerine gelenlerle oldukça yoğun, esnafımızın da satışlar anlamında yüzünü güldüren keyifli bayram tatili geçirdik. Sezona 'merhaba' demiş olduk." ifadelerini kullandı.

        Urgancıoğlu, Safranbolu'nun gelecek süreçte yoğun günler geçireceğini dile getirerek, "23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs gibi tarihler var. Hafta sonları da ilkbahar olduğu için yoğun geçecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük Üniversitesinden yaşlılara "sanal ilk yardım eğitimi" projesi
        Karabük Üniversitesinden yaşlılara "sanal ilk yardım eğitimi" projesi
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı
        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı