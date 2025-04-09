Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, her dönem yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri ağırlıyor.

Osmanlı Dönemi'nden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla ön plana çıkan Safranbolu'daki genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde bayram yoğunluğu yaşandı.

- "Safranbolu bizim göz bebeğimiz"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere, Karabük'te bayram tatilinin hareketli geçtiğini söyledi.

Bayram öncesinde Valilik koordinasyonunda tedbirleri planlayarak uygulamaya koyduklarını belirten Yavuz, emniyet ve jandarmadan toplam 995 personelin bayram tatili boyunca sahada görev aldığını bildirdi.

Yavuz, çalışmaları koordinasyon içerisinde yürüttüklerini, vatandaşların huzuru ve güvenliği için 24 saat görev yapıldığını anlatarak, "9 günlük tatil süresinde Karabük sınırlarımız içerisinden giriş ve çıkış yapan araç sayısı 1 milyon 718 bin 845'tir. Bu araçlardan 208 bin 160'ının Safranbolu'muza giriş yaptığını görmekteyiz. Safranbolu'ya giriş yapan bu araçlarımızla dışarıdan yaklaşık 416 bin 312 kişinin Safranbolu'muzu ziyaret ettiğini görüyoruz." dedi.

Tatil süresinde il genelindeki otel ve pansiyonlarda doluluğun yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu aktaran Yavuz, "İl genelinde toplam 3 bin 957 yatak kapasitesine sahibiz. İl genelinde toplam konaklama sayısına baktığımızda 9 günlük sürede 20 bin 540 vatandaşımızın Karabük sınırlarındaki konaklama tesislerinde konakladıklarını görmekteyiz." diye konuştu. Yavuz, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Safranbolu bizim göz bebeğimiz. Tarihiyle, mimarisiyle, kültürüyle, doğasıyla gerçekten sadece ilimizin değil aynı zamanda ülkemizin de göz bebeklerinden, tatil merkezlerinden biri. Safranbolu'da konaklama sayısının yaklaşık 16 bin 285 olduğunu görmekteyiz. 9 günlük tatil süresinde il genelinde 151 tur otobüsünün turist getirdiğini görüyoruz. Seyahat acenteleri marifetiyle tatil süresinde 6 bin 800 kişinin Karabük'ümüzü ziyaret ettiğini görmekteyiz. İlimiz, doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle hem bölgemizin hem de ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri. Bu turizm destinasyonlarındaki müze ve ören yerlerimizi 37 bin 244 kişinin ziyaret ettiğini görmekteyiz."