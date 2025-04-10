Karabük'te evin duvarına tırmanan 3 sincap görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin duvarına tırmanan 3 sincap cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin duvarına tırmanan 3 sincap cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak'taki evin duvarına tırmanan sincapları gören bir kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, 3 sincabın evin duvarına tırmanması ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
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