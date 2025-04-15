Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 2 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 0,68 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu kullanma aparatı, 1 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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