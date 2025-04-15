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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:41
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 2 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 0,68 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu kullanma aparatı, 1 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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