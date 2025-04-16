Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde traktörün ön ağırlığından düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Karabük'ün Yenice ilçesinde traktörün ön ağırlığından düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tır köyü Çitdere mevkisindeki 75 nolu bölmede orman işinde çalışan Murat Cinkavuk (52), Ş.E. idaresindeki 18 AAT 509 plakalı traktörün ön tarafındaki ağırlığa oturdu.
Bulunduğu yerden düşen Cinkavuk traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cinkavuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktör sürücüsü Ş.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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