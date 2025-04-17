Karabük'te firari hükümlü yakalandı

Hakkında "resmi belgede sahtecilik", "parada sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası bulunduğunu belirlenen M.Ç. kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Sistemsel sorgulama faaliyetleri sonucu M.Ç'nin beyan ettiği kimlik bilgilerinin başkasına ait olduğu tespit edildi.

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