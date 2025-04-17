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        Karabük'te firari hükümlü yakalandı

        Karabük'te hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:56
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        Karabük'te firari hükümlü yakalandı
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        Karabük'te hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, il merkezinde durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi durdurdu.

        Sistemsel sorgulama faaliyetleri sonucu M.Ç'nin beyan ettiği kimlik bilgilerinin başkasına ait olduğu tespit edildi.

        Hakkında "resmi belgede sahtecilik", "parada sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası bulunduğunu belirlenen M.Ç. kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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