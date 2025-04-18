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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:07
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, durumundan şüphelenilen S.K'nin üst aramasında 99,10 gram sentetik uyuşturucu, A.B'nin üst aramasında da 8,77 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve 7 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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