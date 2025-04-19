Karabük'ten kısa kısa

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, sağlık sorunları yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik otomatik hasta yataklarını belediye personeliyle teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenice Belediyesi ile Yenice Devlet Hastanesi arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, evlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele edenlerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli adım atıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara otomatik hasta yatakları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaş, "Başhekimimiz Elif Hanım'ın desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza otomatik hasta yatakları teslim ettik. Belediye personelimizle bizzat omuz omuza taşıdığımız yataklar, bizim kararlılığımızın ve samimiyetimizin göstergesidir. İnanıyoruz ki bir el uzanıyorsa, bir omuz veriliyorsa, orada umut vardır." ifadelerini kullandı.

- İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Karabük'te gerçekleştirilecek

İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Voleybol Türkiye Şampiyonası 21-26 Nisan'da Karabük’te düzenlenecek.

Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na 300'ün üzerinde sporcu katılım sağlayacak.