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        16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları sürüyor

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:10
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        16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları sürüyor
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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

        Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın'dan 6 takım katıldı.

        Bugün oynanan maçlarda, GMG Kastamonuspor ile Zonguldak Atletik Spor 0-0 berabere kalırken, Bartın Gençlerbirliği, Ankara Anka Spor'a 2-0 mağlup oldu.

        Bu sonuçlara göre, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor finalde karşılaşacak.

        Organizasyonun final maçı, yarın 17.00'de oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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