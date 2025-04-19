16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın'dan 6 takım katıldı.

Bugün oynanan maçlarda, GMG Kastamonuspor ile Zonguldak Atletik Spor 0-0 berabere kalırken, Bartın Gençlerbirliği, Ankara Anka Spor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlara göre, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor finalde karşılaşacak.

Organizasyonun final maçı, yarın 17.00'de oynanacak.