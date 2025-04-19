Karabük'te kayalık alana düşen inek kurtarıldı
Karabük'te kayalık alana düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'te kayalık alana düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Başköy köyünde bir inek, kayalık alana düştü.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halata bağladıkları ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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