Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, kule vinçle Türk bayrağı açtı

        Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, 23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere kule vinçle Türk bayrağı açarak eşlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, kule vinçle Türk bayrağı açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, 23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere kule vinçle Türk bayrağı açarak eşlik etti.

        Soğuksu Mahallesi'ndeki Şehit Adem Yavru İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayan öğrencilere, inşaat çalışanlarından anlamlı sürpriz geldi.

        Okulun yanında devam eden inşaatta çalışan işçiler, kutlamalara duyarsız kalmayarak kule vinç yardımıyla Türk bayrağı açtı.

        Bayrağın havada dalgalanmasıyla okul bahçesindeki öğrenciler de sevinç gösterisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?

        Benzer Haberler

        Karabük'te üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yamaçtan kopan kapa parçaları, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5...
        Yamaçtan kopan kapa parçaları, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü: 5...
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
        Avrupa şampiyonu özel atlet Muhammet Arif'in hedefi dünya şampiyonluğu
        Avrupa şampiyonu özel atlet Muhammet Arif'in hedefi dünya şampiyonluğu
        Karabük'te maçların ardından arbede yaşandı
        Karabük'te maçların ardından arbede yaşandı
        Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı