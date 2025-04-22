Karabük'te 23 Nisan dolayısıyla araç konvoyu düzenlendi

Minik Eller Sanat Atölyesinin açılmasıyla sona eren programa, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de katıldı.

Burada düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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