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        Karabük'te 23 Nisan dolayısıyla araç konvoyu düzenlendi

        Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında araç konvoyu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:47
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        Karabük'te 23 Nisan dolayısıyla araç konvoyu düzenlendi
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        Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında araç konvoyu yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden başlayan konvoy, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde sona erdi.

        Burada düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çocukların çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, sergi açılışı da yapıldı.

        Minik Eller Sanat Atölyesinin açılmasıyla sona eren programa, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de katıldı.

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