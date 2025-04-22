Karabük'te 23 Nisan dolayısıyla araç konvoyu düzenlendi
Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında araç konvoyu yapıldı.
Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında araç konvoyu yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden başlayan konvoy, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde sona erdi.
Burada düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çocukların çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, sergi açılışı da yapıldı.
Minik Eller Sanat Atölyesinin açılmasıyla sona eren programa, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de katıldı.
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